Türkiye'de üst düzey atama - Son Dakika
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Türkiye'de üst düzey atama

15.04.2022 10:28
Türkiye'de üst düzey atama

Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Hana Jalel atandı.

Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Hana Jalel atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti.

Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna bugün itibarıyla Hana Jalel getirildi. Jalel, Vodafone Türkiye'nin finans alanındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Jalel, aynı üniversitede Ekonomi master programını tamamladı. Kariyerine telekomünikasyon sektöründe başlayan Jalel, Alcatel-Lucent şirketinde finans alanında farklı roller üstlendi.

Vodafone ailesine 2007 yılında katılan Hana Jalel, Vodafone Türkiye'de ve Vodafone Grubu bünyesinde Ticari Finans Direktörlüğü, Güney Avrupa Bölgesi Denetim Direktörlüğü ve Finansal Planlama ve Analiz Direktörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. Vodafone Türkiye'nin büyüme performansının ivme kazanmasında ve sürdürülebilir kar marjı performansının yönetiminde önemli bir rol oynadı.

Şirketin çeşitli verimlilik programlarına liderlik eden ve yeni iş kollarının faaliyete geçmesine katkıda bulunan Jalel, dijitalleşme süreçlerine de öncülük etti. İç denetim alanında farklı ülkelerden gelen kişilerden oluşan bir ekibe liderlik eden Jalel, Güney Avrupa ülkelerinde iç kontrol ortamının güvence altına alınmasını sağladı.

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Vodafone, Türkiye, Finans, İcra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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