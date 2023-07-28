Bu defa da depremzede çocuklar için elini taşın altına soktular! Vodafone Türkiye'den alkışlanacak çalışma - Son Dakika
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Bu defa da depremzede çocuklar için elini taşın altına soktular! Vodafone Türkiye'den alkışlanacak çalışma

28.07.2023 13:46

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeye yaptığı temel ihtiyaç yardımlarıyla dikkat çeken Vodafone Türkiye, şimdi de "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek Projesi" ile depremzede çocuklara dokunmayı sürdürüyor. Projenin detaylarını Haberler.com'a anlatan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Amacımız depremden etkilenen çocuklarımızın psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak ve teknoloji ile bağlarını sıcak tutmak. Böylece geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmak" şeklinde konuştu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası bölgeye desteğini eksik etmeyen Vodafone Türkiye, elini taşın altına sokmaya devam ediyor. Depremin ilk gününde temel ihtiyaç yardımı ile birçok depremzedeye dokunan Vodafone Türkiye, "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek Projesi" ile depremzede çocuklara destek olmaya devam ediyor. Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy projenin detaylarını anlattı.

"ÖNCELİĞİ ÇOCUKLARA VERDİK"

Afet bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aksoy, "Depremin birinci günü temel ihtiyaç ve bağış desteği ile bölgeye yardımlarda bulunduk. Bugün de hemen hemen her kurum gibi, bölgenin kalkınması için çalışıyoruz. Yarını da düşünerek bölgeye uzun vadede katkıda bulunabilecek, sürdürülebilir çalışmalara önem veriyoruz. Bu kapsamda önceliğimizi çocuklara verdik" dedi.

"AMACIMIZ PSİKOSOSYAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK"

Projenin amacıyla ilgili bilgiler veren Aksoy, "Onlar için bir yandan teknoloji eğitimi alabilecekleri bir yandan sosyalleşebilecekleri özel ortamlar oluşturmak istedik. Çocukların teknoloji okur yazarlığını artırabileceğimiz 'Yarını Kodlayanlar' projesini bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık. Habitat Derneği ile birlikte 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek Projesi' ile bir alt proje başlattık. Bu proje ile amacımız depremden etkilenen çocuklarımızın psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak ve teknoloji ile bağlarını sıcak tutmak. Böylece geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmak. Çocuklarımızın psikolojik olarak toparlanmalarına ve eğitim sürecine katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş, Vodafone, Eğitim, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bu defa da depremzede çocuklar için elini taşın altına soktular! Vodafone Türkiye'den alkışlanacak çalışma - Son Dakika


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