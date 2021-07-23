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Türkiye'nin servis gelirleri ilk çeyrekte yüzde 19,6 büyüdü - Son Dakika

Türkiye'nin servis gelirleri ilk çeyrekte yüzde 19,6 büyüdü

23.07.2021 11:19
Türkiye'nin servis gelirleri ilk çeyrekte yüzde 19,6 büyüdü, System.String[]

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 19,6 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük." ifadesini kullandı.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 19,6 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük." ifadesini kullandı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü.

Nisan-Haziran 2021 dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artırırken, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri mali yılın ilk çeyreğinde 3,9 milyar TL'ye ulaştı.

İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 24 milyonu aşarken Makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26,6 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,1 milyon artış ile 15,7 milyona çıkardı.

Türkiye'nin 81 ilinde 24 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine hizmet sunmaya devam eden Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 128 bin artışla 1,2 milyona ulaştı.

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, müşterilerine uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Vodafone'un "Vodafone Yanımda", Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyona ulaştı.

Data kullanımında yüzde 40,3 artış

Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,3 artışla 742,2 petabyte'a yükseldi.

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS'nin yüzde 50'sini satın aldı.

FGS, Türkiye'deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek. yüzde 100 Türk şirketi olan FGS'nin ürün ve hizmetleri diğer Vodafone ülkelerine de ihraç edilecek.

Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, şebekesini ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladı. Böylece yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaşan Vodafone Türkiye, şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

"Türkiye'nin 5G'ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 19,6 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük." ifadesini kullandı.

Ülkenin dijitalleşmesinde en önemli adımlardan birinin 5G olacağını işaret eden Aksoy şunları kaydetti:

"Beklentimiz önümüzdeki yıl 5G ihalesinin yapılması ve 2023 yılında da 5G teknolojisinin kullanıma sunulması yönünde. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan Grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10'u aşkın ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Bu güçlü global birikimi tam 15 yıldır Türkiye'ye de taşıyoruz.

Türkiye'nin 5G'ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halindeyiz. Türkiye'yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı. Yeni nesil kapsamamızla müşterilerimiz için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayabileceğiz. Vodafone olarak, teknolojideki gücümüzü kullanarak Türkiye'yi dünya dijitalleşme liginin üst sıralarına taşımaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin servis gelirleri ilk çeyrekte yüzde 19,6 büyüdü

Yenilenebilir Enerji, Vodafone, Türkiye, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin servis gelirleri ilk çeyrekte yüzde 19,6 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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