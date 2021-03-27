Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na Stevie'de Altın Ödül - Son Dakika

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na Stevie'de Altın Ödül

27.03.2021 11:09
Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na Stevie'de Altın Ödül, System.String[]

Vodafone Türkiye, geçen yıl 10'uncusunu yayınladığı ve dijital bir anlayışla hazırladığı '2020 Sürdürülebilirlik Raporu' ile 2021 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde 'Diğer Yayın Türlerinde İnovasyon Ödülü' kategorisinde Altın Stevie aldı.

Vodafone Türkiye, geçen yıl 10'uncusunu yayınladığı ve dijital bir anlayışla hazırladığı '2020 Sürdürülebilirlik Raporu' ile 2021 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde 'Diğer Yayın Türlerinde İnovasyon Ödülü' kategorisinde Altın Stevie aldı.

Vodafone Türkiye'nin 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı '2020 Sürdürülebilirlik Raporu', bu yıl ikincisi düzenlenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde 'Diğer Yayın Türlerinde İnovasyon Ödülü' kategorisinde Altın Stevie'ye layık görüldü. Rapor; kapsamı, içerik kalitesi, görsel kullanımı, anlatım ve sunum şekli, mesajlarının netliği ve yenilikçi yaklaşımı ile değerlendirme komitesinden övgü aldı. 2021 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri, 2 Haziran'da düzenlenecek sanal törenle sahiplerini bulacak.

Ödülü değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Operatör olarak, sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Amacımız, sektörümüzde sürdürülebilir dönüşüme öncülük etmek. 'Amaç odaklı bir şirket' olarak, sürdürülebilirlik yol haritamıza uygun aksiyonlar almaya ve bunları paydaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı 2010 yılından bu yana kamuoyuyla düzenli bir biçimde ve gönüllü olarak şeffaflıkla paylaşıyoruz. Son raporumuzda, ana değer alanlarımız olan Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre konularında hedeflerimizi ve performansımızı nasıl yönettiğimizi aktardık. Raporumuzu dijital bir anlayışla hazırladık. Çok sayıda web sayfasına link vererek, metinleri görsel video içeriklerle destekleyerek interaktif bir rapor oluşturduk. Raporumuzun, dünyanın önde gelen ödül programlarından Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde Altın Stevie almasından son derece mutluyuz. Operatör olarak, sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin bir parçası olarak görmeye ve 2025 hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz".

Dijital anlayışla hazırlandı

Verilen bilgiye göre Vodafone Türkiye, sürdürülebilirlik alanında 2010 yılından bu yana gönüllü olarak ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda uluslararası standartlarda, hedef-performans bazlı raporlama yapıyor. Şirket, 10'uncu raporunda, ana değer alanları olarak belirlediği Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre konularındaki proje ve çalışmalarını aktardı, paydaşlarının görüşlerine yer verdi. Dijital bir anlayışla hazırlanan rapor, çok sayıda video ve web sayfasına link verilerek interaktif hale getirildi. Şirketin amaç odaklı çalışmalarını en iyi şekilde anlatmak için içeriklerin metin, görsel ve videolarla zenginleştirildiği rapor, mobil cihaz ve masaüstü bilgisayar uyumlu olup, daha kolay okunabilir bir yapı sunuyor. 'Vodafone Türkiye 2020 Sürdürülebilirlik Raporu', geçen yıl Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (LACP) düzenlediği 2020 Inspire Ödülleri 'Kurumsal Yayın' kategorisinde de Gümüş Ödül'e layık görülmüştü. - İSTANBUL

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na Stevie'de Altın Ödül

Orta Doğu, Vodafone, Türkiye, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na Stevie'de Altın Ödül - Son Dakika Ekonomi


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