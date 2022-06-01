Vodafone TV, 11 yıllık yayın hayatını noktaladı! - Son Dakika
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Vodafone TV, 11 yıllık yayın hayatını noktaladı!

01.06.2022 00:38
Vodafone TV, 11 yıllık yayın hayatını noktaladı!

Türkiye'nin en büyük operatörlerinden biri olan Vodafone'un TV hizmeti kapandı. Peki Vodafone TV, yayın hayatını neden noktaladı?

Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bir zamanlar farklı araçlara ihtiyaç duyarak gerçekleştirdiğimiz pek çok şeyi bugün internet üzerinden hallediyoruz. Buna televizyon izlemek dahil. Eskiden uydu bağlantıları ve kablolarla sunulan bu hizmet, günümüzde internet üzerinden veriliyor.

Bu durumdan doğan fırsatları değerlendirmek ve tüketicilerine daha iyi hizmet sunmak isteyen Vodafone, 2011 yılında Vodafone TV hizmetini kullanıma sunmuştu. Ancak şirket, aradan geçen 11 yılın ardından bu servisini kapatma kararı aldı. İşte ayrıntılar…

Vodafone TV kapanıyor

Türkiye'nin en büyük üç operatöründen biri olan Vodafone'un popüler TV servisi kapandı. 90'ı aşkın yerli ve yabancı televizyon kanalını internet üzerinde kullanıcılarına sunan Vodafone TV, bugün (31 Mayıs 2022) itibariyle yayın hayatını sonlandırdı.

Vodafone TV, 11 yıllık yayın hayatını noktaladı!

Bir süre önce Netflix gibi platformlara da rakip olma ümidiyle kurulan Vodafone TV, zaman zaman Blu TV ile ortak projeler gerçekleştirdi. Son olarak Doğu isimli dizi bir süre önce platformda yayınlandı. Şirketin bir süre önce konuyla ilgili müşterilerine gönderdiği bildirim ise şu şekilde:

Vodafone için son 1 yıl nasıl geçti? İşte rakamlar

Değerli müşterimiz, 31 Mayıs itibarıyla Vodafone TV hizmetimiz sonlanıyor. ancak sizleri de unutmadık ve size çok özel bir teklif hazırladık. Ayda 29,90 TL yerine sadece 25,90 TL'ye blutv'nin binlerce film, dizi, canlı tv ve özel yapımlarını izleyebilirsiniz. "blutvay" yazıp 5678'e ücretsiz göndererek vodafone mobil ödeme ile üyeliğinizi kolayca başlatabilirsiniz. Mevcut paketiniz ise otomatik olarak iptal edilecektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vodafone TV'nin kapanması sizi etkileyecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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