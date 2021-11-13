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Vodafone TV'den ara tatile özel çocuk portföyü - Son Dakika

Vodafone TV'den ara tatile özel çocuk portföyü

13.11.2021 11:25
Vodafone TV'den ara tatile özel çocuk portföyü

Birinci dönem ara tatiline girmeye hazırlanan çocuklar için zengin bir portföy hazırladığını duyuran Vodafone TV, çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocukların tatil heyecanına ortak olacak.

Birinci dönem ara tatiline girmeye hazırlanan çocuklar için zengin bir portföy hazırladığını duyuran Vodafone TV, çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocukların tatil heyecanına ortak olacak. Kullanıcılar, Vodafone TV'nin çocuk içeriklerini hiçbir ek ücret ödemeden paketleri çerçevesinde seyredebilecek.

Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız konuya ilişkin açıklamasında, "Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda çocuk takipçilerimiz için de portföyümüze yeni içerikler katıyoruz. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan çocuklarımız için birinci dönem ara tatilini renklendirecek yüzlerce içerik hazırladık. Birbirinden cazip ve keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklarımızın tatil dönemini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmesini hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

HER ZEVKE UYGUN ÇOCUK PROFİLİ

Çocuklara özel olarak sunulan içeriklerle ilgili şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Vodafone TV'nin sunduğu çocuk profilinde, ebeveynlerin güvenle açıp çocuklarına izletebilecekleri, çocuklara uygun seç-izle içerikler ve canlı TV kanalları bulunuyor. Çocuklar, sevilen çizgi filmler ve animasyonlara ek olarak, içlerinde Disney Junior, Disney Channel, Cartoon Network ve Duck TV'nin de bulunduğu 7 çocuk kanalı sayesinde ilgi ve merak alanlarına uygun içerikleri keyifle seyredebiliyor" denildi.

YEPYENİ ANİMASYON FİLMLERİ

Çocuk içerikleri portföyüne yeni animasyon filmleri de eklediğini duyuran Vodafone TV; sevilen çizgi dizi Scooby Doo'nun beyaz perde uyarlaması "Scoob", Peter Lepeniotis'in yönettiği animasyon "Küçük Kahramanlar", Rebecca Sugar tarafından Cartoon Network için yapılan "Steven Universe Filmi", Batman ve Ninja Kaplumbağalar'ın karşılaşmasını anlatan "Batman: Ninja Kaplumbağalar", Cressida Cowell'ın kitabına dayanan ve iri yapılı Vikingler ve vahşi ejderhaların efsanevi dünyasında geçen macera komedi "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin", efsane aile Jetgillerin dünyanın en profesyonel güreşçileriyle karşılaştığı "Jetgiller: Robo-Güreş", legolar evreninde geçen "Lego Filmi", yenilmez Galyalıların gücüne güç katan sihirli iksir için verdikleri mücadeleyi anlatan "Asterix Sihirli İksirin Sırrı" ve daha birçok macera ile çocuklar ve aileleri için eğitici, öğretici ve eğlenceli animasyon filmleri sunuyor.

POPÜLER ÇOCUK OYUNLARI

Vodafone TV ayrıca, tiyatrosever çocuklar için çocuk oyunları da sunuyor. Vodafone TV'de "Dişimdeki Yabancı", "Kurnaz Tilki", "Haylaz Karga", "Meraklı Papağan", "Fareli Köyün Kavalcısı", "Bulutlar Ülkesi", "Sirk Kedileri" gibi popüler çocuk oyunları seyredilebiliyor.

BİNLERCE SEÇ-İZLE İÇERİK

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Vodafone TV uygulamasının, bugüne kadar 7 milyon kez indirildiği ve aylık aktif kullanıcı sayısının ise 1 milyonu aştığı bildirildi..


Vodafone TV'den ara tatile özel çocuk portföyü
Vodafone TV'den ara tatile özel çocuk portföyü

Animasyon, Vodafone, Türkiye, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vodafone TV'den ara tatile özel çocuk portföyü - Son Dakika


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