Vodafone TV, içerikleri 30 nisana kadar tüm kullanıcılara açık olacak - Son Dakika
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Vodafone TV, içerikleri 30 nisana kadar tüm kullanıcılara açık olacak

6 saat önce

Vodafone TV, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin arttığı mevcut dönemde, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80'den fazla TV kanalını 30 Nisan'a kadar tüm müşterilerine sunarak daha kaliteli ve verimli zaman geçirmelerine...

Vodafone TV, içerikleri 30 nisana kadar tüm kullanıcılara açık olacak, System.String[]

Vodafone TV, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin arttığı mevcut dönemde, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80'den fazla TV kanalını 30 Nisan'a kadar tüm müşterilerine sunarak daha kaliteli ve verimli zaman geçirmelerine destek olacağını duyurdu.


Vodafone'un TV servisi Vodafone TV, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Kampanya kapsamında, Vodafone TV kullanıcıları, 30 Nisan'a kadar tüm içeriklere erişebilecek. Böylece Vodafone TV, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80'den fazla TV kanalını tüm müşterilerine sunarak daha kaliteli zaman geçirmelerine destek olacak. Ayrıca, uzaktan eğitim döneminde National Geographic, Nat Geo Wild, Viasat Explore, Viasat History gibi kanallarla çocukların evde daha verimli zaman geçirmelerini sağlayacak.


Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin yaygınlaştığı mevcut dönemde kullanıcılarımıza 30 nisana kadar tüm Vodafone TV içeriklerine erişme imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80'den fazla TV kanalını tüm müşterilerimize sunarak evlerinde daha kaliteli ve verimli zaman geçirmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Şirket olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:14 Kaynak: İHA

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