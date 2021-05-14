Vodafone TV'nin Nisan ayındaki izlenme süresi geçen yıla göre iki kat arttı - Son Dakika

Vodafone TV'nin Nisan ayında izlenme süresi, geçen yıl 'evde kal' tedbirleri kapsamında artış yaşandığı Nisan 2020 verilerine kıyasla 2 katına çıktı. En çok izlemenin mobilden gerçekleştiği Nisan ayının en fazla izlenen yapımı ise "Doğu" oldu. Dijital televizyon platformu, Mayıs ayında da kullanıcılarına "Örümcek Adam" serisinden "Babam ve Oğlum"a sevilen yapımın yer aldığı bir portföy sunacak.

Dijital TV servisi Vodafone TV, Nisan ayında diziden filme, spordan belgesele, her yaşa uygun içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu. Vodafone TV'de Nisan boyunca en çok izleme mobilden gerçekleşirken, mobili Android TV ve web üzerinden izlemeler takip etti. Nisan ayında Vodafone TV'nin izlenme oranı geçen yıl 'evde kal' tedbirleri kapsamında en yüksek seviyesine çıkan Nisan 2020 verilerine kıyasla 2 katına çıktığı belirtildi.

Toplam 1,3 milyon aktif abonesi bulunan dijital televizyon platformunda Nisan ayında en çok izlenen yapım, Vodafone TV ve BluTV işbirliğiyle hayata geçirilen "Doğu" dizisi oldu. "Doğu"yu "Ant-Man and the Wasp", "Bloodshot: Durdurulamaz Güç", "Avengers: Sonsuzluk Savaşı", "Avengers: Endgame" ve "Deli Aşk" takip etti. Nisan'da en çok izlenen kanallar ise ATV, Show TV, Fox, Kanal D ve TRT olarak sıralandı.

Film şöleni Mayıs'ta da devam edecek

Dijital televizyon platformu, tam kapanma nedeniyle evlerde geçirilen zamanın arttığı Mayıs ayında da müşterileri için keyifli içerikler sunacak. Kullanıcılar, vizyona girişiyle açılış rekoru kıran ve 3 filmden oluşan "Örümcek Adam" serisini; gişe rekortmeni Sherlock Holmes ikilemesi "Sherlock Holmes" ve "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"nı; hasılat rekoru kıran "Terminatör" serisinden "Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi"ni ve "Terminatör 4: Kurtuluş"u izleyebilecek.

Kullanıcılar ayrıca, IMDB En İyi 250 listesindeki, 6 Oscar adaylı kült film "Altıncı His"i; yönetmenliğini Night Shyamalan'ın, başrolünü ise Mel Gibson'ın üstlendiği, bilim kurgu türündeki "İşaretler"i; bilim kurgu filmi "Godzilla"yı; ödüllü oyuncular Jack Nicholson ve Adam Sandler'ın yer aldıkları komedi türündeki "Asabiyim"i; Adam Sandler'dan 96 dakikalık kesintisiz güldürü serüveni "Kazara Zengin"i; En İyi Erkek Oyuncu Oscar'lı Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği, ödüllü gerilim filmi "Köy"ü; Mel Gibson'a 3 dalda Oscar adaylığı getiren ve 9 ödülün sahibi olan dönem filmi "Vatansever"i; kadrosu yıldızlar geçidi olan, Night Shyamalan'dan bir Hollywood seçkisi "Glass"ı da dijital televizyon platformunda izleyebilecek.

Dijital televizyon platformunda yerli yapımlar da izlenebilecek. Kullanıcılar, Çağan Irmak'ın boğazları düğümleyen eseri "Babam ve Oğlum"u ve başrolünde Ata Demirer'in oynadığı, bir Gani Müjde alternatif tarih komedisi olan "Osmanlı Cumhuriyeti"ni izleyebilecekler.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, "Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinemasever müşterilerimiz için Mayıs ayına özel zengin bir portföy hazırladık. Gerilimden komediye, her zevk ve yaş grubuna hitap eden yapımlarla izleyicilerimizin evlerde daha kaliteli zaman geçirmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Şirket olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 6 milyondan fazla indirildi. Dijital televizyon platformu aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,3 milyona ulaştı. - İSTANBUL