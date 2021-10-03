Vodafone'un uluslararası 5G dolaşım hizmeti sunduğu ülke sayısı 37'ye ulaştı - Son Dakika

Vodafone'un 5G uluslararası dolaşım hizmeti sunduğu ülke sayısı 37'ye yükseldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan operatörün Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "29 Eylül itibarıyla 10'unda Vodafone, 27'sinde diğer operatörler olmak üzere toplam 37 ülkede müşterilerimize 5G uluslararası dolaşım hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye'deki müşterilerimize de Finlandiya'dan Yeni Zelanda'ya uzanan geniş bir coğrafyada 5G teknolojisinin özelliklerinden yararlanma imkanı veriyoruz" dedi.

Vodafone, 5G uluslararası dolaşım hizmeti sunduğu ülke sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu. Birçok ülkeye 5G deneyimi sunan operatör, Türkiye'deki müşterilerine de Finlandiya'dan Yeni Zelanda'ya uzanan geniş bir coğrafyada geleceğin iletişim teknolojisi 5G'yi deneyimleme imkanı sağlıyor. Buna göre 5G destekli akıllı cihaz sahibi olan operatörün Türkiye müşterileri, toplam 37 ülkede 5G uluslararası dolaşım hizmetinden yararlanabiliyor.

"EN İYİ DİJİTAL DENEYİMİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Vodafone'un faaliyet gösterdiği coğrafyalarda en son teknolojiyi kucaklayan çözümler geliştirdiğini belirten Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya dahil 12 ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Avrupa'nın en büyük 5G şebekesini işleten Vodafone, 5G bağlantısını sürekli genişletiyor ve 5G servislerini iyileştiriyor. Bu kapsamda 5G uluslararası dolaşım ağını da hızla büyütüyor. Bugün dünyada en çok ülkede 5G deneyimi sunan operatörüz. 29 Eylül itibarıyla 10'unda Vodafone, 27'sinde diğer operatörler olmak üzere toplam 37 ülkede müşterilerimize 5G uluslararası dolaşım hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye'deki müşterilerimize de Finlandiya'dan Yeni Zelanda'ya uzanan geniş bir coğrafyada 5G teknolojisinin özelliklerinden yararlanma imkanı veriyoruz. 5G'yi destekleyen telefona sahip olan müşterilerimiz, bu ülkelerde 5G teknolojisini deneyimleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SMS YOLUYLA TALEPTE BULUNMAK MÜMKÜN

"Yurtdışında 5G deneyimi yaşayabilmek için 5G özelliği aktif hale getirilmiş olan 5G destekli akıllı cihaz ile 4.5G uyumlu bir SIM karta sahip olmak gerekiyor" diyem Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vodafone müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasında 'Hesabım- Ayarlar- Hat Ayarlarım- İnternet ve Servis Ayarları' üzerinden 5G servisini aktif hale getirebiliyor. Müşterilerin anlaşmalı ülkelere gittiklerinde SMS yoluyla 5G kullanma talebinde bulunmaları ve telefonlarına gelecek SMS'teki adımları izlemeleri yeterli oluyor."

HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Aksoy, Vodafone'un 5G uluslararası dolaşım hizmeti sunduğu ülkeleri şöyle sıraladı:

"Almanya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Güney Kore, Macaristan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Kenya, Kuveyt, Letonya, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Singapur, Slovakya, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Umman, Vatikan, Vietnam, Yeni Zelanda."