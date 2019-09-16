Son Dakika Haberleri: Vodafone ve İş Bankası tarımda dijitalleşme için güçlerini birleşti
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Vodafone ve İş Bankası tarımda dijitalleşme için güçlerini birleşti

1 saat önce

Vodafone ve Türkiye İş Bankası arasındaki tarımda dijitalleşme projesiyle çiftçiler, Dijital Tarım İstasyonu'na düşük maliyetli kredilerle sahip olabilecek.

Vodafone ve İş Bankası tarımda dijitalleşme için güçlerini birleşti, System.String[]

Vodafone ve Türkiye İş Bankası arasındaki tarımda dijitalleşme projesiyle çiftçiler, Dijital Tarım İstasyonu'na düşük maliyetli kredilerle sahip olabilecek.

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:55 
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