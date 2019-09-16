Vodafone ve İş Bankası tarımda dijitalleşme için güçlerini birleşti
1 saat önce
Vodafone ve Türkiye İş Bankası arasındaki tarımda dijitalleşme projesiyle çiftçiler, Dijital Tarım İstasyonu'na düşük maliyetli kredilerle sahip olabilecek.
Vodafone ve Türkiye İş Bankası arasındaki tarımda dijitalleşme projesiyle çiftçiler, Dijital Tarım İstasyonu'na düşük maliyetli kredilerle sahip olabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:55
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