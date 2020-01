Vodafone ve Saran Group sporda güçlerini birleştirdi

Vodafone'un TV servisi Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye temsilciliğini yapan Saran Group ile iş birliğine giden Vodafone TV, 3 Ocak 2020 itibarıyla S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport kanallarını izleyicisiyle buluşturacak. Türkiye'de yayınlanan spor içeriğinin %50'sinden fazlasının yayın haklarına sahip olan Saran Group ile yapılan anlaşma sayesinde, tüm Vodafone TV kullanıcıları, Premiere Lig (İngiltere Ligi), Bundesliga (Almanya Ligi), NBA, Formula 1, Moto GP, ATP500, UFC, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi pek çok spor programının canlı yayınlandığı bu 4 "premium" spor kanalını mevcut paketleri ile ekstra ücret ödemeden seyredebilecek.



Vodafone ve Saran Group iş birliği, S Sport stüdyolarında düzenlenen imza töreniyle duyuruldu. Törende konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:



"Günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığı da dijitale kayıyor. Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcılarından Saran Group ile iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşbirliğimizle, ocak ayı itibarıyla tüm Vodafone TV kullanıcıları S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport kanallarını ekstra ücret ödemeden izleyebilecek. Böylece kullanıcılarımız, en sevdikleri spor içeriklerine her an her yerden erişebilecek. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz."



Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise şöyle konuştu:



"Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile, yayın hayatına 2,5 yıl önce başlayan S Sport, Türkiye'deki tüm TV platformları üzerinden yayın yapar konuma geldi. Amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak."



Vodafone TV'de "premium" içerikler



2017 yılında yayın hayatına başlayan S Sport, "premium" içeriğiyle ve kaliteli yayıncılık anlayışıyla spor sevgisini toplumun geniş kesimlerine yaymayı hedefliyor. S Sport'un geniş yayın yelpazesinde, İngiltere Premier Ligi, NBA, Formula 1, Moto GP, UFC, ATP500, WWE PPV Event Güreşleri, FIVB Beach Voleybol Maçları, FIA Rallycross, Libertadores, X Games, Barça TV, Bayern TV, World's Strongest Man ve ESPN belgeselleri gibi pek çok farklı içerik yer alıyor.



S Sport'un yayın hayatına başlamasından sadece 2 yıl sonra sporseverleri daha fazla kaliteli içerikle buluşturmayı hedefleyen S Sport2, Mart 2019'da yayın hayatına başladı. S Sport2'nin geniş içerik yelpazesinde, Bundesliga, Portekiz Premier Ligi, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi, WWE Raw Live, WWE Smackdown Live, MLS, Sudamericana, ATP 250, Diamond League, Worldsuperbike, Matchroom Boxing, Frank Warren Boxing, Cage Warriors, Voleyball Nations League, X Games, FINA, Juventus TV, Roma TV ve DTM gibi birçok premium spor içeriği yer alıyor.



Vodafone TV'de S Sport 11 no'lu kanaldan, S Sport2 12 no'lu kanaldan, NBA TV 13 no'lu kanaldan ve EDGEsport 14 no'lu kanaldan sporseverlerle buluşacak.



80'i aşkın TV kanalı, 4 binin üzerinde seç-izle içerik



Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80'i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor. Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 1 milyondan fazla kez indirildi.