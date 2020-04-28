Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat artırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat artırdı - Son Dakika Ekonomi

Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat artırdı

6 saat önce

Vodafone, koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçiren müşterileri için yeni bir hizmet sunduğunu duyurdu.

Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat artırdı, System.String[]

Vodafone, koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçiren müşterileri için yeni bir hizmet sunduğunu duyurdu. Şirket, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdığını bildirdi. Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı.

Vodafone, koronavirüsle mücadele döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor. Şirket, salgından korunmak için günlerini evde geçiren müşterilerine kaliteli ve verimli internet deneyimi sunmak üzere yeni bir kampanya başlattı. Buna göre şirket, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkardı. Vodafone böylece, özellikle YouTube gibi sosyal medya platformlarına video yükleyen, online oyun oynayan, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında ödevlerini gönderen, dosya aktarımı gerçekleştiren, canlı yayın ya da video konferans yapan müşterilerinin internete veri yükleme süresini önemli ölçüde kısaltacak.

Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı. Müşteriler, daha hızlı veri yükleme hizmetinden 1 Haziran 2020 tarihine kadar yararlanabilecek.

Engin Aksoy: "Daha kaliteli internet deneyimi için veri yükleme hızımızı artırdık"

Şirketin yeni hizmetini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu dönemde günlerini evde geçiren müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere yeni bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerimizin veri yükleme hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkarıyoruz. Böylece, evden çalışan, uzaktan eğitim gören, online oyun oynayan ya da internete video yükleyen müşterilerimize daha kaliteli ve verimli bir ev interneti deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Şirket olarak, 'önce dijital' düşünerek herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:24 Kaynak: İHA


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