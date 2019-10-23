Vodafone, yeni e-ticaret platformu 'Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı
1 saat önce
Vodafone, dijital dünyanın sunduğu fırsat ve avantajlardan oluşan yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı duyurdu.
Vodafone, dijital dünyanın sunduğu fırsat ve avantajlardan oluşan yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:34
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