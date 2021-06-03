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Vodafone, yerli bulut yazılım şirketi FGS'nin yüzde 50'sini satın aldı - Son Dakika

Vodafone, yerli bulut yazılım şirketi FGS'nin yüzde 50'sini satın aldı

03.06.2021 12:04
Vodafone, yerli bulut yazılım şirketi FGS'nin yüzde 50'sini satın aldı, System.String[]

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS'nin yüzde 50'sini satın aldığını duyurdu.

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS'nin yüzde 50'sini satın aldığını duyurdu.

Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ilerisine geçerek dijital servislerde de büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS'nin yüzde 50'sini satın aldı. Anlaşmaya göre, FGS'nin marka adı ve organizasyon yapısı aynı kalırken, FGS yönetim kuruluna Vodafone Türkiye'den 2 isim katılacak. FGS, Türkiye'deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek. Yüzde 100 Türk şirketi olan FGS'nin ürün ve hizmetleri, operatörün mükemmeliyet merkezi olma hedefi doğrultusunda diğer ülkelere de ihraç edilecek.

Yeni ortaklığı değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi: "Operatör olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yollardan biri, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketine dönüşmeyi kapsıyor. Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor; dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz. FGS ortaklığı, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma yolunda attığımız önemli adımlardan biri. Bu işbirliğiyle, sabit ses pazarındaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Vodafone ve FGS Ar-Ge ekipleri yenilikçi ürünler geliştirme konusunda da işbirliği yapacak. FGS, Türkiye'deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek. FGS ortaklığımız, ülkemizde yerli ürün ekosisteminin gelişmesi konusundaki önceliğimizi de destekliyor. Türkiye'de yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü yaratılmasına yönelik adımları destekliyoruz. Yerli ekosistemimize dahil olan firmaları uzun vadede Vodafone'un global gücünden ve deneyiminden yararlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda, FGS'nin ürün ve hizmetlerini de mükemmeliyet merkezi olma hedefimiz doğrultusunda yurtdışına ihraç etmek istiyoruz. Operatör olarak, dijital servislerde büyümeye devam edeceğiz".

FGS CEO'su Nihat Yılmaz ise şöyle konuştu: "Şirket olarak 2011 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesinde ses ve haberleşme yazılımları geliştirmekteyiz. Geliştirdiğimiz çözümler birçok kamu kurumu ve özel sektör firmasında yaygın olarak kullanım imkanı bulmaktadır. Türkiye'nin lider mobil ve sabit ağ operatörlerinden biri olan Vodafone ile ortaklık kurmamız bizlerin doğru yolda olduğunu göstermiş ve daha büyük hedeflere odaklanmamız için tüm ekibimize moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Kısa vadeli hedeflerimizde ses, video, mesajlaşma, e-mail ve sosyal medya gibi haberleşme kanallarının tek bir platform üzerinde birleştirilmesi ve ülkemizdeki tüm operatörlerde yaygın olarak kullanılması vardır. Orta vadede ise ülkemizde geliştirdiğimiz yazılımların operatör ile birlikte yurt dışına ihraç edilmesi ve yaygınlaştırılması ana hedeflerimizdendir. Operatör ortaklığının bizlere verdiği güç ve avantajlar ile ülkemizde geliştirdiğimiz yazılımların, kendi alanlarında dünya markaları arasında yer alacağına inancımız artmıştır".

Operatörün 7 yıldır iş ortağı

Verilen bilgiye göre, Vodafone'un 7 yılı aşkın bir süredir kurumsal iş ortağı olarak çalışan FGS, yazılım ürünlerini kendi geliştiriyor. Kamu alanında da projeleri bulunan teknoloji ve yazılım şirketi, ses alanında pek çok yenilikçi ürün sunuyor. Şirket, bulutta çalışan yazılım tabanlı sabit telefon santral sistemi Cloud PBX ürününün yanı sıra yine Cloud PBX altyapısına dayanan ve akıllı telefonlarda uygulama olarak kullanılabilen Cloud PBX mobil aplikasyonunu da geliştirdi. Şirket ayrıca, tam kapsamlı çağrı merkezi çözümleri ve CRM entegrasyonu hizmetleri; sesli mesaj ve yönlendirme hizmeti, akıllı sesli mesaj gönderimi, sesli yanıt sistemi, sesten metne dönüştürme (speech-to-text) ve metni sese dönüştürme (text-to-speech) modüllerinden oluşan gelişmiş IVR çözümleri ve çoklu kişinin aynı anda bağlandığı sesli ve video görüşme çözümleri sunuyor. - İSTANBUL

Vodafone, yerli bulut yazılım şirketi FGS'nin yüzde 50'sini satın aldı
Vodafone, yerli bulut yazılım şirketi FGS'nin yüzde 50'sini satın aldı

Vodafone, Türkiye, cloud, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone, yerli bulut yazılım şirketi FGS'nin yüzde 50'sini satın aldı - Son Dakika Ekonomi


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