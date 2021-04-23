, Yönetilen Mobil Servislerde 8'inci kez "Vizyoner" konumunda - Son Dakika

Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından 2021 Magic Quadrant Global Yönetilen Mobil Servisler kategorisinde 8'inci kez "Vizyoner" olarak konumlandırıldı.

Vodafone Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Quadrant'taki Vizyoner konumumuzu, Gartner'ın son 12 ayda kaydettiğimiz ilerlemeyi takdir etmesiyle elde ettiğimize inanıyoruz. Öncelikle, büyümeye devam ediyoruz. Şu anda 625 milyondan fazla global mobil müşterimiz var ve 10 milyar avro iş geliri sağlıyoruz. İnovasyona olan bağlılığımız, 5G'yi 247 bölgede devreye almamızı sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Yönetilen mobil servisler stratejilerinin temelini oluşturan bu yeni teknolojiyle, sürekli büyüme için dayanaklarının daha da güçlendirebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Global ortaklarımız ve 93 bin çalışanımızla şu anda farklı bölgelerde 67 ülkede varlık gösteriyoruz. Bu, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına cevap vermemize, değişimlere uyum sağlamamıza ve pazar dinamiklerine hızlı ve çevik tepkiler geliştirmemize olanak tanıyor. Örneğin, konsept aşamasından itibaren piyasaya sürülmesi yalnızca 4 ay süren yeni Vodafone Uzaktan Çalışma Çözümleri teklifimiz, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren bir çözüm olarak geliştirildi. Hizmet Olarak Cihaz tekliflerimizi dizüstü bilgisayarları ve ev ofis ekipmanlarını (Cihaz Yaşam Döngüsü Yönetimi ofis hizmeti) kapsayacak şekilde genişleterek, yönetilen mobil çözümlerimizin kapsamını hızla geliştirmeyi başardık.

Böylece, daha fazla ülkedeki kullanıcıları destekleyebileceğimizi, yeni cihazlar (dayanıklı cihazlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi) sunabileceğimizi, güvenlik ve yönetilen hizmetlerdeki ürün yelpazemizi genişletebileceğimizi gösterdik. Ayrıca, siparişten müşteri desteğine kadar, süreçlerimizin otomasyonunu ve dijitalleşmesini artırarak müşterilerimizin bizimle çalışmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerdeki bu geliştirmeler, iyileştirilmiş Müşteri Tavsiye Skorumuzda da kendini gösterdi."

Vodafone Grubu Bütünleşik İletişim ve Bağlantı Direktörü Peter Terry-Brown ise "Çok zorlu bir dönemde müşterilerimizin çalışmasına yardımcı olmaktan inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Her ölçekten ve sektörden şirketin iş yapma biçimleri bir gecede belirgin bir şekilde değiştiğinde, işlerin devam etmesine yardımcı olmak için hızla harekete geçtik. Müşterilerimizin iş gücünün büyük kısmı bir anda uzaktan çalışmak zorunda kaldı. Bu durumun etkisiyle anında güvenilir bağlantıya ve cihazlara ihtiyaç duyuldu." ifadelerini kullandı.

Cihaz yaşam döngüsü yönetimi hizmetleri, esnek tarifeler, kullanım raporlamaları ve bulut tabanlı güvenlik çözümleriyle müşterilerin üretkenliğini artırdıklarını belirten Peter Terry-Brown, "Ayrıca 5G ve özel mobil ağlarla, dijital dönüşüm yolculuklarında onları güçlendiriyoruz, dijital dünyada işlerini başarıyla yürütmelerine yardımcı oluyoruz. Standartlaştırılmış, çok uluslu yönetilen mobil çözümler sunduğumuz için pazardaki rakiplerimiz arasında öne çıkıyoruz. Bunların tümü, küresel çapta sorumluluğu olan satış yöneticilerimiz, merkezi destek ekiplerimiz ve profesyonel hizmet uzmanlarımız tarafından sürekli olarak destekleniyor.

Satın alma konusunda farklı kuruluşların farklı şartlar tercih ettiğini biliyoruz. Esnek, yönetilen mobil hizmetlerimiz (MMS) müşterilerimiz için hem CAPEX (sermaye yatırım giderleri) hem de OPEX (operasyon giderleri) modellerinde sunuluyor ve bireysel müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren bir dizi hizmet yapılandırması içeriyor. Bunların tümü ayrıntılı Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) araçlarıyla destekleniyor. Tüm bunların temelini, ölçekleri, konumları veya faaliyet gösterdikleri sektörler ne olursa olsun müşterilerin tutarlı bir deneyimle bağlantıda kalmasını sağlayan uçtan uca kurumsal hizmetimiz oluşturuyor." açıklamasında bulundu.

Gartner'ın değerlendirmesinde ise "Vizyonerler, pazarın nereye yöneldiğini anlıyor veya henüz etkin olarak uygulayamasa da pazarın kurallarını değiştirecek vizyona sahip oluyor." ifadesi yer aldı.