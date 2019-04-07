İSTANBUL'da yapılan Vodofane İstanbul
Yarı Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, Fatih
İlçesi'nde gerçekleştirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücülere alternatif güzergahlar belirlendiği aktarıldı.
Buna göre, 05.00-14.00 saatleri arasında, trafiğe kapatılan yollar şu şekilde; Ankara
Caddesi Sirkeci bağlantısı,
Sirkeci arabalı vapurları giriş ve çıkışları,
Sirkeci arabalı vapuru karşısından Payitaht Kafe'nin olduğu yerden sahile akım verilmeyecektir.
Sirkeci Meydanı'ndan Zeyport Zeytinburnu
Derindere karşısına kadar kuzeyli ve güneyli tüm katılan yollar kapanacaktır. Gülhane
Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran
(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),
Çatladıkapı (Aksakal
Sokak ve Küçük Ayasofya
Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),
Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır), Namık Kemal
Caddesi sahili ile Kennedy Caddesi
bağlantısı kapatılacaktır.
Gazi Mustafa Kemalpaşa
Caddesi sahili ile Kennedy Caddesi bağlantısı kapatılacak (Akım varyant üzerinden geri döndürülecektir). Avrasya Tüneli
çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Kazlıçeşme
BP'den Onuncu Yıl'a gelen akım sahil kuzeye ve güneye verilmeyecektir. Genç Osman
Caddesi'nden sahil istikameti BP benzinlik karşısından geri çevrilecektir.
Derindere karşısı Zeyport Viyadüğü güneyden akım verilemeyecek, gelen araçlar viyadük üzerine Abay Caddesi'ne yönlendirilecektir.
Zeytinburnu Ek Hizmet Binası önünden sahil kuzey ve güneye akım verilmeyecek gelen araçlar Zübeyde Hanım
Caddesi'ne yönlendirilecektir.
16/9 ve Volvo
önünden Sahil kuzey ve güneyden gelen akım ters istikametten verilmeyecektir.
Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nden gelen akım Samatya
'dan sahil kuzeye verilmeyecek, Kızıl Elma Caddesi'ne verilecektir.
Yenikapı Etkinlik Alanı içerisinden İspark
1 kapama noktasından ve İspark 2 kapama noktasından sahil güneye ve kuzeye akım verilmeyecektir.
Gazi Mustafa Kemal Paşa
Caddesi Sahil kuzeye ve güneye akım verilmeyecek, akım Mudurnu
varyant üzerinden yönlendirilecektir.
ALTERNATİF YOLLAR
Açıklamada, bu yollara alternatif güzergahlar şöyle sıralandı:
Abay Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Yedikule Caddesi, İmrahor İlyas Bey Caddesi, Org. Abdulrahman Nafiz Gürman Caddesi, Küçük Langa Caddesi, Türkeli
Caddesi, Kadırga Limanı Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesi, Ebu Suud
Caddesi, Abdulezelpaşa Caddesi (Balat sahil yolu), Atatürk Caddesi
Unkapanı istikameti, Ragıp Gümüşpala
Caddesi, Kızılelma Sokak, Etyemez Tekkesi Sokak, Vatan Caddesi
, Millet Caddesi,
Yenikapı İDO
'ya gelecek araçlar Namık Kemal Caddesinden Vefa Karakurdu Üst geçidi (dönüşleri de aynı noktadan) kullanacaktır. - İstanbul