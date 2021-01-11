Vogue dergisinin Kamala Harris kapağı tartışma yarattı - Son Dakika
BBC

Vogue dergisinin Kamala Harris kapağı tartışma yarattı

11.01.2021 15:42

Dünyanın önde gelen moda dergisi Vogue'un ABD baskısının versiyonunun Şubat sayısının kapağındaki, ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'in fotoğrafı tartışma yarattı.

Dünyanın önde gelen moda dergisi Vogue'un ABD baskısının Şubat sayısının kapağındaki, ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'in fotoğrafı tartışma yarattı.

Pazar günü sosyal medyada dolaşıma giren kapak görselinde, Harris'in pembe parlak bir fon önünde düz siyah bir ceket, kot pantolon ve spor ayakkabıyla poz verdiği görülüyor.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ve yorumcular, fotoğrafın ışığının kötü olduğu, Harris'in konumunun ciddiyetini hafiflettiği ve teninin rengini de açık gösterdiği eleştirilerini yöneltti.

CNN, Harris'in ekibinin kapakta bu pozun kullanılacağından haberdar olmadığını bildirdi.

Vogue, kendi resmi Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımda ise tepki toplayan kapağın yanı sıra ikinci bir kapak daha paylaştı.

Paylaşılan ikinci kapakta Harris'in açık mavi bir takımla poz verdiği, ışığın ve arka fonun daha profesyonel olduğu görülüyor.

CNN'in haberine göre, Harris'in ekibi kapakta açık mavi takımla poz verdiği fotoğrafın kullanılacağını düşünüyordu.

ABD basını, derginin Aralık ortasında tepki çeken kapakla baskıya girdiğini, açık mavi takımlı versiyonunun ise dijital derginin kapağı olarak kullanılacağını yazdı.

'Berbat bir seçim'

Oyun yazarı ve avukat Wajahat Ali, Vogue'un kapak seçiminin "berbat" olduğunu ve derginin dünyaca ünlü estetik anlayışını yansıtmadığını yazdı.

Ali, Vogue'un Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour için "Gerçekten sanırım hiç siyah arkadaşı ya da meslektaşı yok" dedi.

LGBT aktivisti yazar Charlotte Clymer da, "Vogue'un Başkan Yardımcısı seçilen Harris'in yer aldığı kapağının neden kötü olduğunu anlamayanlar meselenin özünü göremiyor. Fotoğrafın kendisi kötü değil. Ancak Vogue'un standartlarının çok ama çok altında. Hiç özen gösterilmemişler. Sanki teslim günün sabahında bitirilmiş bir ödev gibi. Saygısızlık" yorumunu yaptı.

Washington Post yazarı Robin Givhan da fotoğrafın kötü bir kare olmadığını ancak Harris'in "parıltısını çaldığını" belirtti.

Givhan, "Derginin kapak seçimi insanlarda biraz daha 'vay canına' etkisi yaratsa iyi olurdu. Bu kapakta 'Vay canına' dedirten hiçbir şey yok. Bazen siyah kadınların tek istediği başardıkları karşısında hayranlık ve takdir dolu bir 'Vay canına' dedirtmek oluyor" dedi.

Vogue dergisinin Kamala Harris kapağı tartışma yarattı

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Son Dakika Dünya Vogue dergisinin Kamala Harris kapağı tartışma yarattı - Son Dakika Dünya

BBC

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