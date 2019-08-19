Volentix'in Türkiye'deki danışmanı İsmail Hakkı Polat oldu
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Blockchain Economy Summit İstanbul'da Şubat ayında Türkiye lansmanını yapan blockchain temelli platform Volentix Djital Varlıklar Ekosistemi, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat'ın Volentix'e danışmanlık yapacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:56 Kaynak: DHA
Blockchain Economy Summit İstanbul
'da Şubat ayında Türkiye
lansmanını yapan blockchain temelli platform Volentix Djital Varlıklar Ekosistemi, Kadir Has Üniversitesi
Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat'ın Volentix'e danışmanlık yapacağını duyurdu.
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Derneği başkanlık görevinin yanı sıra Volentix Danışmanı olarak da Türkiye'de teknoloji ve piyasaya dair görüş verecek. (Fotoğraflı)
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