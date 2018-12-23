Voleybol: 1. Lig Erkekler
33 dakika önce
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda Sorgun Belediyespor, ligin ilk yarısını ikinci olarak tamamladı.
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda Sorgun Belediyespor
, ligin ilk yarısını ikinci olarak tamamladı.
Dün Giresun
deplasmanından üç puanla dönen Sorgun Belediyespor, 13 maçta 10 galibiyet, 3 yenilgi alarak Erzurum
ekibi Palandöken Belediyespor
'un ardından ligin ilk yarısını ikinci tamamladı.
Hedef, Efeler Ligi
Sorgun Belediyespor Başantrenörü Mehmet Şahin
, yaptığı açıklamada, ligin son haftalarında yakaladıkları performansla üst üste 5 galibiyet aldıklarını belirterek, "İkinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak. Şu an 14 günlük bir ara var ancak biz pazartesiden itibaren çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü ligin ikinci yarısında oynanacak maçların telafisi yok. Hedefimiz önce play off, sonra final ve sonunda da Efeler Ligi." dedi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:23 Kaynak: AA
Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak
Ordu'da Çöplükte Parçalanmış Ceset Bulundu