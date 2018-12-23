Son Dakika Haberleri: Voleybol: 1. Lig Erkekler

Voleybol: 1. Lig Erkekler

33 dakika önce

Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda Sorgun Belediyespor, ligin ilk yarısını ikinci olarak tamamladı.

Voleybol: 1. Lig Erkekler, System.String[]
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda Sorgun Belediyespor, ligin ilk yarısını ikinci olarak tamamladı.

Dün Giresun deplasmanından üç puanla dönen Sorgun Belediyespor, 13 maçta 10 galibiyet, 3 yenilgi alarak Erzurum ekibi Palandöken Belediyespor'un ardından ligin ilk yarısını ikinci tamamladı.

Hedef, Efeler Ligi

Sorgun Belediyespor Başantrenörü Mehmet Şahin, yaptığı açıklamada, ligin son haftalarında yakaladıkları performansla üst üste 5 galibiyet aldıklarını belirterek, "İkinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak. Şu an 14 günlük bir ara var ancak biz pazartesiden itibaren çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü ligin ikinci yarısında oynanacak maçların telafisi yok. Hedefimiz önce play off, sonra final ve sonunda da Efeler Ligi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:23 Kaynak: AA

Palandöken Belediyespor, Sorgun Belediyespor, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak Ordu'da Çöplükte Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 17:56:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 1. Lig Erkekler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]