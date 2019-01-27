Voleybol: 1. Lig Erkekler
14 dakika önce
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Fındıklıspor'a 3-1 yenildi.
Türkiye
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor
, Fındıklıspor'a 3-1 yenildi.
Sorgun Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-21 kazandı.
Maçın ikinci setini 26-24 üstün tamamlayan Fındıklıspor, setlerde eşitliği sağladı.
Üçüncü seti 25-21, son seti de 26-24 kazanan konuk ekip Fındıklıspor, sahadan galibiyetle ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:19 Kaynak: AA
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