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Voleybol: 1. Lig Erkekler

1 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik Spor'u 3-1 yendi.

Voleybol: 1. Lig Erkekler, System.String[]
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik Spor'u 3-1 yendi.


Ligin ikinci yarısında evinde oynadığı üç maçı kaybeden Yozgat temsilcisi, bu kez Gümüşhane temsilcisini 3-1 geçerek, evinde ilk galibiyetini aldı.


Sorgun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi Sorgun Belediyespor 25-15 kazandı.
Maçın ikinci setini 25-21 kazanan ev sahibi Sorgun Belediyespor, 3. seti 25-23 kaybetti.

Maçın 4. setini 25-20 kazanan Sorgun Belediyespor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmayı Sorgun Kaymakam Mustafa Altınpınar, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve çok sayıda sporsever izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:29 Kaynak: AA

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