Voleybol: 1. Lig Erkekler

Türkiye
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor
, Erzurum
deplasmanında Palandöken Belediyespor
'a 3-2 yenildi. Recep Tayyip Erdoğan
kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-23 kazandı.
İkinci sete iyi başlayan Palandöken Belediyespor 25-22 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü seti de 25- 22 kazanan ev sahibi ekip üstünlüğü sağlarken dördüncü seti 25-16 kazanan konuk ekip tekrar eşitliği sağladı.
Son seti 15-9 kazanan Palandöken Belediyespor sahadan 2 puanla ayrılırken, Sorgun Belediyespor aldığı 1 puanla, lig sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.
Ligin ikinci yarısında evinde oynadığı üç maçı kaybeden Yozgat
temsilcisi, bu kez Gümüşhane
temsilcisini 3-1 geçerek, evinde ilk galibiyetini aldı.
Sorgun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi Sorgun Belediyespor 25-15 kazandı. Maçın ikinci setini 25-21 kazanan ev sahibi Sorgun Belediyespor, 3. seti 25-23 kaybetti.
Maçın 4. setini 25-20 kazanan Sorgun Belediyespor sahadan 3 puanla ayrıldı.
Karşılaşmayı Sorgun Kaymakam Mustafa Altınpınar
, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek
ve çok sayıda sporsever izledi.