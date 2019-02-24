Son Dakika Haberleri: Voleybol: 1. Lig Erkekler

Voleybol: 1. Lig Erkekler

1 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda play off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, evinde oynadığı karşılaşmada Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: 1. Lig Erkekler, System.String[]
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda play off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, evinde oynadığı karşılaşmada Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.


Sorgun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor farklı bir şekilde 25-16 önde bitirdi.


Karşılaşmanın 2. Setine de iyi başlayan ev sahibi Sorgun Belediyespor bu seti de 25-14 kazandı.

Maçın son setinde iki yabancısını oyun dışına alan Sorgun Belediyespor set başlarında biraz zorlansa da son seti 25-20 önde tamamlayarak maçı 3-0 kazandı.


Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor almış olduğu 3 puanla lig sıralamasındaki ikinciliğini korumuş oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Sorgun, Sorgun Belediyespor, voleybol, Spor
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