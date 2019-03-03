Voleybol: 1. Lig Erkekler

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.



Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'unda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 17-25 aldı.



Maçın ikinci setinde de üstünlüğünü sürdüren Yozgat temsilcisi bu seti de 25-13 kazanıp durumu 2-0 yaptı.



Son seti de 25-20 kazanan Sorgun Belediyespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.



Aldığı bu galibiyetle puanını 50'ye çıkaran Sorgun Belediyespor lig sıralamasındaki ikinciliğini korudu.

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