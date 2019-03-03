Son Dakika Haberleri: Voleybol: 1. Lig Erkekler

Voleybol: 1. Lig Erkekler

16 dakika önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: 1. Lig Erkekler, System.String[]
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'unda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 17-25 aldı.

Maçın ikinci setinde de üstünlüğünü sürdüren Yozgat temsilcisi bu seti de 25-13 kazanıp durumu 2-0 yaptı.

Son seti de 25-20 kazanan Sorgun Belediyespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Aldığı bu galibiyetle puanını 50'ye çıkaran Sorgun Belediyespor lig sıralamasındaki ikinciliğini korudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:27 Kaynak: AA

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