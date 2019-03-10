Son Dakika Haberleri: Voleybol: 1. Lig Erkekler

Voleybol: 1. Lig Erkekler

44 dakika önce

YOZGAT (AA) – Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Urfa Haliliye Belediyespor'u 3-0 yenerek play off yarı finalinde mücadele etmeyi garantiledi.

Voleybol: 1. Lig Erkekler, System.String[]
YOZGAT (AA) – Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Urfa Haliliye Belediyespor'u 3-0 yenerek play off yarı finalinde mücadele etmeyi garantiledi.


Sorgun Kapalı Spor Spor Salonu'unda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-20 kazandı. Maçın ikinci setinde de rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Sorgun Belediyespor bu seti de 25-9 gibi açık farkla kazanarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı.

Maçın son setini Yozgat temsilcisi 25-23 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Puanını 53.400 e çıkaran Sorgun Belediyespor böylece ilk dördü garantileyerek Play Off yarı final müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:56 Kaynak: AA

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