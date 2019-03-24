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Voleybol: 1. Lig Erkekler

1 saat önce

YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Giresun Bulancak Betonspor'u 3-0 yendi.

Voleybol: 1. Lig Erkekler, System.String[]
YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Giresun Bulancak Betonspor'u 3-0 yendi.


Sorgun Spor Spor Salonu'unda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor rahat bir oyun sonrası 25-13 kazandı.

Maçın ikinci setinde de rakibine karşı büyük üstünlük kuran Sorgun Belediyespor, bu seti de 25-15 kazanarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı.

Maçın 3. setinde rakibine sadece 12 sayı veren Yozgat temsilcisi, bu seti de 25-12 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.


Ligin normal sezonunu ikinci sırada tamamlayan Sorgun Belediyespor, 5-7 Nisan'da Kayseri'de oynanacak yarı final müsabakalarında mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA

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