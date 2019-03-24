Voleybol: 1. Lig Erkekler

YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Giresun Bulancak Betonspor'u 3-0 yendi.

YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Giresun Bulancak Betonspor'u 3-0 yendi.





Sorgun Spor Spor Salonu'unda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor rahat bir oyun sonrası 25-13 kazandı.



Maçın ikinci setinde de rakibine karşı büyük üstünlük kuran Sorgun Belediyespor, bu seti de 25-15 kazanarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı.



Maçın 3. setinde rakibine sadece 12 sayı veren Yozgat temsilcisi, bu seti de 25-12 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.





Ligin normal sezonunu ikinci sırada tamamlayan Sorgun Belediyespor, 5-7 Nisan'da Kayseri'de oynanacak yarı final müsabakalarında mücadele edecek.

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