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Voleybol: 1. Lig Erkekler

1 saat önce

Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig yarı final ilk maçında Sorgun Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: 1. Lig Erkekler, System.String[]
Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig yarı final ilk maçında Sorgun Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-21 kazandı.

Maçın ikinci seti karşılıklı sayılarla başladı. Setin ilerleyen bölümlerinde üstünlüğü ele geçiren Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, bu seti de 25-22 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

Maçın 3. setinde rakibine üstünlük sağlayan Akkuş Belediyespor bu seti 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Son seti 25-19 kazanan Sorgun Belediyespor maçı 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Günün diğer karşılaşmasında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Böylece Sorgun Belediyespor aldığı 3 puanla liderliği ele geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:27 Kaynak: AA

Akkuş, Sorgun Belediyespor, Güncel
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