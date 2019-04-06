Voleybol: 1. Lig Erkekler
1 saat önce
Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig yarı final ilk maçında Sorgun Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol Federasyonu
Erkekler 1. Lig yarı final ilk maçında Sorgun Belediyespor
, Akkuş
Belediyespor'u 3-1 yendi. Kayseri Atatürk
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-21 kazandı.
Maçın ikinci seti karşılıklı sayılarla başladı. Setin ilerleyen bölümlerinde üstünlüğü ele geçiren Yozgat
temsilcisi Sorgun Belediyespor, bu seti de 25-22 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.
Maçın 3. setinde rakibine üstünlük sağlayan Akkuş Belediyespor bu seti 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.
Son seti 25-19 kazanan Sorgun Belediyespor maçı 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Günün diğer karşılaşmasında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor
, Alanya Belediyespor
'u 3-2 yendi.
Böylece Sorgun Belediyespor aldığı 3 puanla liderliği ele geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:27 Kaynak: AA
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