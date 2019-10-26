Son Dakika Haberleri: Voleybol: 1. Lig Erkekler
Son Dakika Spor Voleybol: 1. Lig Erkekler

Voleybol: 1. Lig Erkekler

29 dakika önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Düzce Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol: 1. Lig Erkekler, System.String[]

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Düzce Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Bigadiç Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini 26-24, ikinci seti 25-20 Bigadiç Belediyespor kazandı.

Düzce Belediyespor üçüncü seti 25-14 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü seti de 25-13 önde bitiren Düzce Belediyespor skoru eşitledi.

Karşılaşmanın uzatma setini 16-14 kazanan Bigadiç Belediyespor, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, mutluluk veren bir netice aldıklarını söyledi.

Hedeflerinin Efeler Ligi'ne yükselebilmek için play-off grubuna kalmak olduğunu belirten Avcu, " Balıkesir'in tek 1. Lig takımı biziz. Oyuncularımızın başarılarını devam ettirerek, Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Üç maçta 3 galibiyet aldık. Oyuncularımıza çok güveniyorum. Biz hem iyi bir takımız hem de büyük bir aileyiz." diye konuştu.

voleybol, Bigadiç, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, prensip olarak Süper Lig maçlarına gitmediğini açıkladı
Erdoğan'a yapılan "Aidat" hatırlatması salondaki herkesi güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'li kadının "Yasa çıkacak mı?" sorusuna yanıt Eski eşi ve akrabasını sokak ortasında bıçakladı! Görüntüler ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 21:15:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 1. Lig Erkekler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]