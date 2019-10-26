Voleybol: 1. Lig Erkekler

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Düzce Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Bigadiç Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini 26-24, ikinci seti 25-20 Bigadiç Belediyespor kazandı.

Düzce Belediyespor üçüncü seti 25-14 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü seti de 25-13 önde bitiren Düzce Belediyespor skoru eşitledi.

Karşılaşmanın uzatma setini 16-14 kazanan Bigadiç Belediyespor, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, mutluluk veren bir netice aldıklarını söyledi.

Hedeflerinin Efeler Ligi'ne yükselebilmek için play-off grubuna kalmak olduğunu belirten Avcu, " Balıkesir'in tek 1. Lig takımı biziz. Oyuncularımızın başarılarını devam ettirerek, Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Üç maçta 3 galibiyet aldık. Oyuncularımıza çok güveniyorum. Biz hem iyi bir takımız hem de büyük bir aileyiz." diye konuştu.