Voleybol 1. Lig Erkekler Açıklaması
38 dakika önce
Beşiktaş, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Milasspor'u 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş
, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Milasspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Kayseri
Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım
xx Ali Erdal Sezer
xx
Beşiktaş: Batuhan Avcı xxx Mehmet Almaz xx Onur Kurt
xxx Leonardo Infante xxx Mustafa Kırıcı xx Tupchii Andrii xxx
Milasspor: Mehmet Ali Doğan
xx Hasan Balcıoğlu xx Anıl Tokat
xx Kaan Kar
xx Yavuz Celil xx Görkem Yazgan xx Oğuzhan Tarakçı xx
Setler: 25-16, 25-21, 25-17 - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:35 Kaynak: İHA
Sigaraya Gelen Zam Bir Tek Onların Yüzünü Güldürdü
Beşiktaşlı Basketbolcu Jason Rich, Alacakları Yüzünden Sözleşmesini Feshetti
1956'dan Bu Yana Mahalle Muhtarlığını Yürüten Aile, Muhtarlık Yarışını Kaybetti
Mircea Lucescu, 2,5 Milyon Euronun Altında Maaşa Beşiktaş'ta Çalışmayı Kabul Etti