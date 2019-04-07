Son Dakika Haberleri: Voleybol 1. Lig Erkekler Açıklaması

Voleybol 1. Lig Erkekler Açıklaması

38 dakika önce

Beşiktaş, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Milasspor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol 1. Lig Erkekler Açıklaması, System.String[]
Beşiktaş, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Milasspor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Kayseri Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım xx Ali Erdal Sezer xx

Beşiktaş: Batuhan Avcı xxx Mehmet Almaz xx Onur Kurt xxx Leonardo Infante xxx Mustafa Kırıcı xx Tupchii Andrii xxx

Milasspor: Mehmet Ali Doğan xx Hasan Balcıoğlu xx Anıl Tokat xx Kaan Kar xx Yavuz Celil xx Görkem Yazgan xx Oğuzhan Tarakçı xx

Setler: 25-16, 25-21, 25-17 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:35 Kaynak: İHA

Kayseri, Beşiktaş, voleybol, Spor
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