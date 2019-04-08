Son Dakika Haberleri: Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Kayseri Atatürk

Hakemler: Ali Erdal Tezel xx Gürhan Gül xx

Akkuş Belediyespor: Alperen Ova xx Osman Çağlar Göksu xx Furkan Gök xx Taha Sabah xx Mehmet Bebek xx Taoufiq Elasri xx Samet Gümüş xx Burak Eser xx Mehmet Erkeç xx

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ananiev Metodi xxx İbrahim Ersin Başaran xxx Gökhan Çatal xx Faik Yaz xxx Furkan Dur xxx Miguel Cacares xxx Esat Dalgıç xx Tolga Altıntaş xx

Setler: 16-25, 17-25, 23-25 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:12 Kaynak: İHA

voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Akkuş, Spor
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