Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor
, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Akkuş
Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Kayseri
Atatürk
Hakemler: Ali Erdal Tezel xx Gürhan Gül xx
Akkuş Belediyespor: Alperen Ova xx Osman Çağlar Göksu
xx Furkan Gök xx Taha Sabah
xx Mehmet Bebek
xx Taoufiq Elasri xx Samet Gümüş
xx Burak Eser xx Mehmet Erkeç xx
Bursa Büyükşehir Belediyespor
: Ananiev Metodi xxx İbrahim Ersin Başaran xxx Gökhan Çatal xx Faik Yaz xxx Furkan Dur
xxx Miguel
Cacares xxx Esat Dalgıç xx Tolga Altıntaş
xx
Setler: 16-25, 17-25, 23-25 - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:12 Kaynak: İHA
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