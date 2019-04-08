Son Dakika Haberleri: Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3

Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3

2 saat önce

Voleybol 1. Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Akkuş Belediyespor ile Alanya Belediyespor karşılaştı.

Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3, System.String[]
Voleybol 1. Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Akkuş Belediyespor ile Alanya Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı Alanya Belediyespor 3-2 kazandı.

Salon: Kayseri Atatürk

Hakemler: Ali Erdal Tezer xx, Gürhan Gül xx

Akkuş Belediyespor: Burak Eser xx, Mehmet Bebek xx, Taoufiq Elasri xxx, Osman Çağlar Göksu xx, Taha Sabah xxx, Furkan Gök xx, Samet Gümüş xx, Alperen Ova xxx, Muzaffer Birgenç xx, Utku Çağlar Gülmez xx

Alanya Belediyespor: Metin Baran Taşkıran xx, Kahnamouee Haddadee xx, Mehmet Uğur Bezici xxx, Hür Tatlıcı xx, Denise Fazulov xx, Emircan Başarır xxx, Fatih Barış xx, Ediz Kaan Fırıncıoğlu xxx, Fikri Berber xx

Setler: 25-22, 20-25, 17-25, 25-22, 12-15 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:13 Kaynak: İHA

voleybol, Alanya Belediyespor, Akkuş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, "Teşekkürler İstanbul" Afişiyle İlgili Konuştu: Bay Kemal de Assın Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:15:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]