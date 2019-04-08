Son Dakika Haberleri: Voleybol 1. Lig Erkekler: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Sorgun Belediyespor: 3

Voleybol 1. Lig Erkekler: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Sorgun Belediyespor: 3

1 saat önce

Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Sorgun Belediyespor karşılaştı.

Voleybol 1. Lig Erkekler: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Sorgun Belediyespor: 3, System.String[]
Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Sorgun Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı Sorgun Belediyespor 3-2 kazandı

Salon: Kayseri Atatürk

Hakemler: Kadir Girente xx İsmail Yıldırım xx

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Metodi Ananiev xx İbrahim Ersin Başaran xx Mehmet Boğazhan Zambak xx Metin Durmuş xx Jose Miguel Cacares xx Tolga Altındaş xx Özer Özger xx Esat Dalgıç xx Gökhan Çatal xxx Kerem Can Acar xx Hürol temel xx Ahmet Arslan xx

Sorgun Belediyespor: Göktuğ Polat xxx Metin Yeşilöz xx Çağlar Aksoylu xxx Mustafa Ünver xxx Abrahan Alfonso xxx Sercan Abanoz xx Şeref Göktuğ xx Ali Samet İçmegiz xx Alp Çayır xxx Renan Zanatta Buiatti xxx

Setler: 25-22, 23-25, 17-25, 25-20, 13-15 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:43 Kaynak: İHA

voleybol, Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor
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