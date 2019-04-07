Voleybol 1. Lig Erkekler: Palandöken Belediyespor: 3 - Solhanspor: 0
40 dakika önce
Palandöken Belediyespor, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.
Palandöken Belediyespor
, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Kayseri
Atatürk
Hakemler: İlhan Burhan xx Gürhan Gül xx
Palandöken Belediyespor: Erden Çevikel xx Nevzat Güneş
xx Burakhan Tosun xx Daniel Vargas xx Ali Ramis Özgür xx Hakan Polat
xx
Solhanspor: Yasin Akgül xx Cem Koy xx Onur Saygın xx Murat Aslan
xx Goran Bjelica xx Ceyhun
Tendar xx Silva
de Freitas xx Umut Yücel Baran xx
Setler: 25-22, 25-18, 25-19 - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:33 Kaynak: İHA
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