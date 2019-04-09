Son Dakika Haberleri: Voleybol 1. Lig Erkekler: Solhanspor: 3 - Milas Belediyespor: 0

Voleybol 1. Lig Erkekler: Solhanspor: 3 - Milas Belediyespor: 0

1 saat önce

Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Solhanspor ile Milas Belediyespor karşılaştı.

Voleybol 1. Lig Erkekler: Solhanspor: 3 - Milas Belediyespor: 0, System.String[]
Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Solhanspor ile Milas Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı Solhanspor 3-0 kazandı.

Salon: Kayseri Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım xx Burhan İlhan xx

Solhanspor: Cem Koy xx Onur Saygın xx Umut Yücel Baran xx Goran Bjelica xxx Senad Ok xx Silva de Freitas xxx Mustafa Aydın xx Furkan Cöne xx

Milas Belediyespor: Hakan Kemerli xx Anıl Tokat xx Kaan Kar xx Görkem Yazgan xx Furkan Bayındır xx Oğuzhan Tardakçı xx Hasan Balcıoğlu xx Celil Yavuz xx Mertcan Akın xx Akay Çalık xx

Setler: 25-20, 25-14, 25-23 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:14 Kaynak: İHA

Kayseri, voleybol, Milas, Spor
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