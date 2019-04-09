Voleybol 1. Lig Erkekler: Solhanspor: 3 - Milas Belediyespor: 0
1 saat önce
Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Solhanspor ile Milas Belediyespor karşılaştı.
Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Solhanspor ile Milas
Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı Solhanspor 3-0 kazandı.
Salon: Kayseri
Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım
xx Burhan İlhan xx
Solhanspor: Cem Koy xx Onur Saygın xx Umut Yücel Baran xx Goran Bjelica xxx Senad Ok
xx Silva
de Freitas xxx Mustafa Aydın
xx Furkan Cöne xx
Milas Belediyespor: Hakan Kemerli xx Anıl Tokat
xx Kaan Kar
xx Görkem Yazgan xx Furkan Bayındır
xx Oğuzhan Tardakçı xx Hasan Balcıoğlu xx Celil Yavuz xx Mertcan Akın xx Akay Çalık xx
Setler: 25-20, 25-14, 25-23 - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:14 Kaynak: İHA
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