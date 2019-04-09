Son Dakika Haberleri: Voleybol 1. Lig Erkeklerde Finale Kalan Takımlar Belli Oldu

Voleybol 1. Lig Erkeklerde Finale Kalan Takımlar Belli Oldu

1 saat önce

2018-2019 Voleybol Sezonu 1. Lig Erkekler Final Etabına yükselen takımlar belli oldu.

Voleybol 1. Lig Erkeklerde Finale Kalan Takımlar Belli Oldu, System.String[]
2018-2019 Voleybol Sezonu 1. Lig Erkekler Final Etabına yükselen takımlar belli oldu.

Kayseri Atatürk Spor Salonunda oynanan maçlar sonunda Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ve Palandöken Belediyespor finale kalan takımlar oldu. 4 takım arasında oynanacak olan maçlar sonrası ilk 2 sırada yer alan takımlar adını Efeler Ligine yazdırma başarısı gösterecek. Geçtiğimiz günlerde oynanan yarı final maçları büyük heyecana sahne olurken, final maçları ise büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Final maçları 19-20 ve 21 Nisan 2019 tarihlerinde Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

Final ilk maçlarında Sorgun Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş ile Palandöken Belediyespor karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, voleybol, Spor
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