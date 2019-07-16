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Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

2 saat önce

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yendi.

Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yendi.
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 3. maçında Hollanda ile karşılaştı.
İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-21, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı.
Ay-yıldızlı ekip, daha önce Sırbistan ve Romanya'yı da 3-0 yenmişti.
Milli takım, şampiyonadaki dördüncü maçını yarın Belçika ile yapacak.
Hollanda, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:34 Kaynak: AA
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