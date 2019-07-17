Son Dakika Haberleri: Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

5 saat önce

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 3-0 yendi.

Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 3-0 yendi.
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 4. maçında Belçika ile karşılaştı.
İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-18, 25-10 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı.
Ay-yıldızlı ekip, daha önce Sırbistan, Romanya ve Hollanda'yı 3-0 yenmişti.
Grubunda puanını 12'ye yükselterek namağlup liderliğini sürdüren milli takım, şampiyonadaki beşinci ve son maçını yarın TSİ 20.30'da ev sahibi İtalya ile yapacak.
Belçika, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:55:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]