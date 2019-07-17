Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
5 saat önce
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 3-0 yendi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:10 Kaynak: AA
16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası'nda Belçika
'yı 3-0 yendi. İtalya
ve Hırvatistan
'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 4. maçında Belçika ile karşılaştı.
İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-18, 25-10 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı.
Ay-yıldızlı ekip, daha önce Sırbistan, Romanya
ve Hollanda
'yı 3-0 yenmişti.
Grubunda puanını 12'ye yükselterek namağlup liderliğini sürdüren milli takım, şampiyonadaki beşinci ve son maçını yarın TSİ 20.30'da ev sahibi İtalya ile yapacak.
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