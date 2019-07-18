Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:55 Kaynak: AA
16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası'nda İtalya
'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İtalya ve Hırvatistan
'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaştı.
İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-15, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaptı ve namağlup yarı finale çıktı.
Milli takım yarı finalde 20 Temmuz Cumartesi günü Almanya
'yla karşılaşacak.
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