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"Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası" başlıklı haberimizin son paragrafında yer alan...

28 dakika önce

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaştı.

İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-15, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaptı ve namağlup yarı finale çıktı.

Milli takım yarı finalde 20 Temmuz Cumartesi günü Slovenya ile karşılaşacak.
Türkiye, İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:57 Kaynak: AA
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