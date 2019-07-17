Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
3 saat önce
Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 3-0 yenildi.
Bulgaristan Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:31 Kaynak: AA
'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa
Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye
, Fransa
'ya 3-0 yenildi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya
'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, dördüncü maçında Fransa'ya 25-14, 32-30 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kaybetti.
Milli takım beşinci maçında yarın Belarus
'la karşılaşacak.
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