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Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

3 saat önce

Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 3-0 yenildi.

Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]
Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 3-0 yenildi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, dördüncü maçında Fransa'ya 25-14, 32-30 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kaybetti.
Milli takım beşinci maçında yarın Belarus'la karşılaşacak.
Bulgaristan, Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:31 Kaynak: AA
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