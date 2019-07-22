Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
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Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 6. oldu.
Bulgaristan Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:11 Kaynak: AA
'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa
Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye
, 6. oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya
'da gerçekleştirilen organizasyonda milliler, 5-6'lık klasman maçında İtalya
ile karşılaştı.
Hristo Botev Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine 27-29, 20-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup olan Türkiye, organizasyonu 6. sırada tamamladı.
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