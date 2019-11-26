Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. raunt karşılaşmalarında mücadele eden Türkiye, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye ile Yunanistan karşılaştı.

Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan maça, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartıyla çıkan Türkiye, karşılaşmayı 25-16, 25-15 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.

Müsabakayı izlemek için tribünleri dolduran taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Maçın ardından taraftarlar tarafından tribünlere çağrılan milli takım oyuncusu Wilson, üçlü çektirdi.

Öte yandan şampiyonanın ilk maçında Romanya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.