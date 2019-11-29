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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası

6 saat önce

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nda, Türkiye, üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası, System.String[]

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nda, Türkiye, üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye ile Romanya karşılaştı.

Maçta, taraftarın büyük desteğini gören milli takım, karşılaşmayı 25-19, 25-19, 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

Müsabakanın ardından tribünlere çağrılan milli takım oyuncusu Pelin Eroktay, taraftara "üçlü" çektirdi.


Maçın ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli oyuncuları tebrik etti.


Öte yandan şampiyonanın dördüncü gün ilk maçında Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.


Şampiyonada yarın Romanya- Yunanistan ve Türkiye-Sırbistan karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye-Sırbistan maçı, turnuvanın şampiyonunu belirleyecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Romanya, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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