Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası

Sırbistan, elde ettiği başarıyla Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.

Bu sonuçla Türkiye Avrupa Şampiyonası için eleme maçlarına çıkacak.

3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye 9 puanla turnuvayı 2. sırada tamamladı.

Öte yandan şampiyonanın diğer maçında Romanya, Yunanistan 'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Turnuvada ilk üçe giren Romanya , Türkiye ve Sırbistanlı sporculara madalyaları takdim edildi.

Müsabakanın ardından milliler büyük bir üzüntü yaşarken, Sırp oyuncular şampiyonluklarını kutladı.

Maçta, taraftarın büyük desteğine rağmen milli takım, karşılaşmayı 21-25, 23-25, 20-25'lik setlerle 3-0 kaybetti.

Türkiye, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde aynı puana sahip Sırbistan ile karşılaştı.

Voleybolda 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nda Türkiye , turnuvanın son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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