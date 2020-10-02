Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Slovenya'yı 3-2 mağlup etti.

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Slovenya'yı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, ikinci maçında Slovenya ile karşılaştı.

Milli takım, SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada setlerde 2-1 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Milliler, 16-25, 25-21, 21-25, 25-15 ve 15-5'lik setlerin ardından rakibini 3-2 yenerek grubunda çıktığı ikinci maçı da kazandı.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da İtalya ile karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika Spor

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