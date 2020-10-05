Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Slovakya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında Slovakya ile karşılaştı.

Milli takım, SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 25-11, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenip, namağlup lider olduğu gruptan çıkmayı garantiledi.

Ay-yıldızlılar, grup etabındaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 21.00'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek.