Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonası
1 saat önce
17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:24 Kaynak: AA
17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Lukavac kentindeki organizasyonun finalinde Romanya ile karşılaştı.
Rakibini 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden genç milliler, namağlup Balkan şampiyonu oldu.
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