Son Dakika Haberleri: Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonası

1 saat önce

17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonası, System.String[]

17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Lukavac kentindeki organizasyonun finalinde Romanya ile karşılaştı.

Rakibini 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden genç milliler, namağlup Balkan şampiyonu oldu.

Bosna - Hersek, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Market sahibi, 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehit olan askerlerimizin kanı yerde kalmayacak Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında galibiyeti getiren konuşma ortaya çıktı! Son dakikada gelen gol sonrası Ali Koç çılgınlar gibi sevindi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 15:48:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]