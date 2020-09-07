Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Bulgaristan'a 3-0 mağlup oldu.

Milli takım, İtalya'da düzenlenen şampiyonada 1. Grup'taki ikinci müsabakasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, sahadan 25-23, 25-19 ve 25-20'lik setler sonucunda 3-0 mağlup ayrıldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçını 9 Eylül Çarşamba günü Belçika ile yapacak.