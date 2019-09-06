Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası
1 saat önce
Voleybolda 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:56 Kaynak: AA
Voleybolda 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi.
Mısır'da düzenlenen şampiyonanın ilk maçında başkent Kahire'de Japonya'yla karşılaşan milli takım, ilk iki seti 25-23 ve 28-26'lık setlerle kazanarak 2-0 öne geçti. Japonya, üçüncü ve dördüncü seti 25-12 ve 25-23 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirdi. Son seti 15-9 kaybeden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Milli takım, ikinci maçında yarın Peru'yla karşılaşacak.
Topkapı Sarayı devredildi: Tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda Kurtuluş Savaşı döneminin gizli kahramanları bu yıl da unutulmadı TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir Millilerin rakibi Andorra, 19 yılda 2 kez galip gelebildi