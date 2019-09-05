Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası

18 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Mısır'da başlayan Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım şampiyonada D Grubu'nda Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Japonya ve Peru ile mücadele edecek.

Başkent Kahire'deki grup mücadelesinde Türkiye ilk maçını yarın TSİ 13.30'da Japonya ile yapacak.

Milliler, 7 Eylül Cumartesi Peru, 8 Eylül Pazar günü Bulgaristan, 9 Eylül Pazartesi günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Toplam 20 takımın beşerli olarak 4 grupta mücadele edeceği şampiyonada gruplarını ilk dört sırada bitiren takımlar, çapraz eşleşmeyle 8'li finallerde karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Şahin Çatma yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Hilal Kocakara, Derin Ezgi Taşdemir, İpar Kurt, Elifsu Eriçek, Çağla Salih, Sabire Karacaova, Dalia Wilson, Hanife Nur Özaydınlı, Pelin Eroktay, Damla Tokman, Aleyna Göçmen, Gülce Güçtekin.